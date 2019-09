Di Maio ai vice 5Stelle: marcate i vostri ministri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Stavolta la riunione è a palazzo Chigi e non alla Farnesina. Un meeting che non turba Giuseppe Conte, anche perché Luigi Di Maio, con viceministri e sottosegretari pentastellati, oltre a marcare il territorio non è andato. Tenersi stretta la squadra al governo è un compito che il leader grillino divide con la delega al ministero degli Esteri che già questa settimana lo porterà all'estero.E' per questo che, alla fitta schiera di esponenti pentastellati del sottogoverno, Di Maio ha raccomandato «un costante raccordo tra...