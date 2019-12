«Di fatto non c'è più nulla da fare, la situazione ormai è irreversibile»

«Nessuna speranza». Due parole che la famiglia di Mestrino non avrebbe mai voluto sentire. A pronunciarle è il professor Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento per la salute della mamma e del bambino, dove il piccolo di cinque mesi è ricoverato da sabato mattina. Perilongo è un'istituzione della sanità padovana e nell'ultima settimana ha seguito in prima persona, passo dopo passo, questa delicatissima situazione.

Professore, perché avete attivato la commissione che dovrà dichiarare la morte cerebrale?

«Ci sono diversi criteri da seguire per attivare o meno la commissione. Uno di questi riguarda il flusso sanguigno cerebrale. Giovedì al cervello arrivava ancora sangue, ieri invece abbiamo riscontrato che non era più così. Di fatto, quindi, non c'è più nulla da fare. La situazione è irreversibile».

Come funzionano i lavori della commissione?

«È composta da un neurologo, un medico legale e altri specialisti. I lavori possono durare poco tempo oppure diverse ore, come in questo caso. Sono andati avanti fino a sera inoltrata perché ci sono degli esami da ripetere».

Avevate capito subito che non c'era più nulla da fare?

«Avevamo capito subito che la situazione fosse grave. Quanto grave, lo abbiamo purtroppo scoperto in seguito».

Che idea si è fatto di quello che è successo?

«Non voglio entrare nel merito, non spetta a me. A livello generale dico però che ogni genitore può avere dei momenti di fragilità e stanchezza, soprattutto quando non riesce a dormire a dovere. Tutti abbiamo bisogno di un recupero, magari di una breve vacanza. Bisogna farsi aiutare, certe situazioni si possono prevenire».

g.pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA