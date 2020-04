Di casa si esce da soli, mascherati e protetti. Ossia con mascherine (e chi non le ha può usare sciarpe o foulard) e guanti (oppure gel disinfettante per mani). Il distanziamento sociale raddoppia: fino a ieri era un metro, adesso due. L'ordinanza di Zaia entrata in vigore alla mezzanotte e valida fino al 3 maggio stabilisce che le uscite di casa debbano essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14. L'altra novità è la febbre: ogni volta che mettiamo piede fuori di casa, a piedi o in macchina, le forze dell'ordine possono chiederci patente e libretto e porgerci il termometro. L'ordinanza dice che è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

Quanto all'attività motoria, è scomparso il riferimento dei 200 metri. Adesso vale il Dpcm, quindi il parametro è: in prossimità della propria abitazione. Capitolo picnic: 25 aprile e 1° maggio grigliate solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa. Saranno invece felici i futuri papà: potranno andare in ospedale per assistere al parto.

