ROMA Prima il documento dell'ala sovranista anti-Mes con le ricette economiche per fronteggiare l'emergenza Covid 19, poi il duro appello promosso da Alessandro Di Battista (e sottoscritto da altri esponenti pentastellati) per chiedere al governo di bloccare la riconferma di Claudio Descalzi come ad Eni. Sono giorni turbolenti per il Movimento 5Stelle, che si scopre sempre più diviso.

La mossa dell'ex deputato M5S in queste ore viene criticata da molti suoi compagni di partito, che non ne hanno gradito il metodo: «Vuole spaccare il Movimento, in questa fase cerca di dividere tra chi è duro e puro e chi è venduto...», punge un grillino. Ancor più duro il commento di Gilda Sportiello: «Esistono sciacalli e sciacalli. Chi come Salvini lo fa a modo suo e chi ogni tanto resuscita per tenere caldo il suo posto al sole». Ieri sera si è tenuta un'assemblea degli eletti in videoconferenza con il capo politico Vito Crimi per fare il punto della situazione. Una trentina i firmatari dell'appello, tra cui anche diversi consiglieri regionali. Ma nelle chat interne è iniziata la rivolta contro Di Battista. Per il deputato Francesco Berti si tratta di un metodo che «non porterà niente di buono. È un modo per salvare la faccia e apparire più puri di altri».

