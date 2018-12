Di Battista e l'impresa di famiglia che non paga debiti e lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Un altro affare di famiglia agita le acque dei vertici del M5S. Dopo l'impresa edile di Antonio Di Maio, padre di Luigi, a Pomigliano, questa volta tocca a Vittorio Di Battista da Fabrica di Roma (Viterbo). Se il genitore del vicepremier è finito nei guai per il lavoro nero di alcuni operai, fabbricati abusivi e un'ipoteca da 350mila euro, ora scoppia la storia Di.Bi.Tec. Ovvero «una delle prime aziende in Italia nella produzione e nella distribuzione di accessori tecnologici per il bagno», come si legge sul sito internet....