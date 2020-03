Devono tornare tutti al lavoro, medici e infermieri, senza eccezione: ferie e permessi vengono revocati. Revocate le ferie anche a quanti vengono ritenuti necessari per la gestione delle unità di crisi costituite a livello regionale. Il decreto, all'articolo 1, che riguarda le 26 province istituite in zona arancione, recita testualmente: «Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale». Nelle stesse province, per le quali (per evitare assembramenti) è decretata la sospensione di ogni concorso pubblico e privato, «sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione alla professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della Protezione civile». Agli anziani, in tutta Italia, il decreto raccomanda di non uscire di casa se non per «stretta necessità». E raccomanda a tutti, in tutta Italia, di «limitare gli spostamenti». Mentre a chi ha sintomi di febbre o infezione respiratoria è «fortemente raccomandato» restar a casa e contattare il medico di base.

