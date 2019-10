Detenuto sfigura la compagna: aveva già ucciso la sua ex

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZATORINO Della fidanzata uccisa con due coltellate nel 2008, e del carcere, non le aveva detto nulla.Voleva rifarsi una vita Mohamed Saif ma, quando la nuova compagna lo ha scoperto, il suo passato violento è tornato. E se la donna non avesse indossato una sciarpa, avrebbe ucciso di nuovo. Soltanto quel tessuto ha infatti evitato che i fendenti dell'uomo la sgozzassero in strada, la scorsa notte a Torino, quando gli ha detto che la loro relazione doveva finire. Un tentato femminicidio che riaccende il faro su un problema irrisolto,...