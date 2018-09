Detenuta getta i figli dalle scale morta una neonata a Rebibbia `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMAROMA La sequenza ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interne al carcere e cristallizzata dal racconto di due testimoni è agghiacciante: Alice S., 33 anni, detenuta a Rebibbia per traffico di stupefacenti, spinge la carrozzina in cui riposa Faith, la figlioletta di appena sei mesi, mentre per mano tiene il bambino più grande, di un anno e sette mesi. Le altre mamme sono in fila per il pranzo, lei invece prende le scale che conducono all'area verde con i giochi per i piccoli della sezione nido. In un attimo si consuma la...