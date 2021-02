segue dalla prima pagina

(...) «Penso di poter portare l'esperienza della nostra civica di Venezia, allargandola per farla diventare un vero movimento civico di ambito più ampio, aperto a tutti. Io mi sento affine alla proposta politica di centrodestra, ma non vuol dire, è una mia scelta», «penso a tutta quella parte del Pd ad esempio che è a disagio con l'alleanza con i 5Stelle», «il primo obiettivo è sconfiggere il partito del rancore». Ma cosa ha in testa il sindaco di Venezia? Negli ambienti politici veneziani e veneti da tempo si sostiene che Brugnaro stia pensando di oltrepassare il Canal Grande. Dal Comune alla Regione. Se non, addirittura, di spiccare il volo per Roma.

Scenari che, anche se negati dall'interessato, avrebbero preso una accelerazione con la formazione dell'esecutivo Draghi: l'arrivo dell'ex presidente della Bce a Palazzo Chigi ha rotto gli equilibri politici facendo nascere un'alleanza impensabile fino a pochi giorni fa, Lega e Pd, Forza Italia e M5s sugli stessi scranni. Giocando con larghissimo anticipo, Brugnaro avrebbe cominciato dunque a porre le basi per il 2025, quando dopo due mandati consecutivi non potrà essere rieletto in Comune e lo stesso varrà per il governatore Luca Zaia in Regione. Ma l'arco temporale potrebbe anche essere anticipato al 2023 (o prima, chissà), quando si terranno le Politiche e ripartirà il solito tormentone su Zaia a Roma.

LE REAZIONI

L'annuncio di allargare i fucsia non ha raccolto grandi entusiasmi né da parte degli alleati né dell'opposizione. L'unico a non sorprendersi è stato Michele Zuin, coordinatore regionale in Veneto di Forza Italia, nonché assessore nella giunta di Brugnaro: «Il progetto del sindaco non è una novità, se ne era parlato anche nel 2019 dopo l'Aqua Granda quando in città era arrivato Silvio Berlusconi. Non so a quale ambito pensi Brugnaro, ma un progetto aggregativo del centrodestra non può che essere visto di buon occhio». Per chi non ricordasse, un anno e mezzo fa Berlusconi, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se Brugnaro potesse essere il suo successore, aveva detto: «Me lo auguro, perché è un imprenditore, è il sindaco di una città bellissima come Venezia ed è un uomo di sport». Erano i tempi in cui Forza Italia accarezzava il progetto denominato Altra Italia, non un partito, ma una federazione di forze di centro come alternativa alla sinistra. Solo che poi è arrivato il Covid e con l'emergenza sanitaria l'argomento è passato di scena. Fino a ieri, con il rilancio di Brugnaro. Antonio De Poli, presidente dell'Udc, non dice no, ma attende di capire: «C'è bisogno di un grande sforzo per recuperare tutte quelle persone che non condividono gli estremi del populismo ma vogliono un'area moderata che abbia a cuore il fare per dare risposte ai cittadini».

LO STOP

E la Lega, alleata di Brugnaro, che dice? Dice, eccome, stoppando ogni mira su Palazzo Balbi. «Se il sindaco sta pensando al dopo Zaia, si metta il cuore in pace: noi in Regione presenteremo un altro leghista», ha detto l'assessore veneto Roberto Marcato. Che, pur esprimendo stima a Brugnaro, non ha celato perplessità: «Gli auguro ogni successo, ma non si fanno movimenti contro altri movimenti o per raccogliere delusi, rischia di essere una sommatoria di debolezze. Sono in Lega dal 1992 e morirò leghista, noi abbiamo valori e progetti».

Non è da meno il Pd i cui delusi dall'alleanza con il M5s potrebbero, secondo Brugnaro, trovare casa nei fucsia. «Quella di Brugnaro è una tesi ingenua - ha detto Pier Paolo Baretta, l'ex sottosegretario dem che l'aveva sfidato lo scorso settembre -. Primo perché nei pentastellati è in atto una scissione chiarificatrice che fa sì che l'alleanza alla Conte tra Pd e M5s sia più gestibile di prima. Secondo perché il chiarimento nel Pd tra chi sta a destra e chi sta nel centrosinistra è stato fatto tanti anni fa. La verità è che non sarebbe un passaggio dal Pd a Brugnaro, ma dal Pd alla Lega tramite Brugnaro». E il segretario veneto del Pd, Alessandro Bisato: «Di civico Brugnaro ha ben poco, sta nel centrodestra». Tutto questo mentre il civico di centrosinistra Marco Dori, sindaco di Mira, non mostra il minimo interesse agli scenari futuri («Io amministro») e il collega di San Donà di Piave, il dem Andrea Cereser, attento a quel che avviene nell'ala moderata, appare scettico: «Il tema c'è, ma non è detto che la soluzione sia il movimento fucsia».

È così che Andrea Tomaello, leghista, giovane vice di Brugnaro a Ca' Farsetti, liquida la faccenda con una battuta: «Ho letto che il sindaco è federalista, vorrà dire che gli darò la tessera della Lega».

Alda Vanzan

