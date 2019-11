Despar e Alì si mobilitano «La bellezza non affonda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SUPERMERCATIVENEZIA Per cercare di aiutare rapidamente il centro storico lagunare si mobilita anche il mondo della grande distribuzione. Una decisione immediata che arriva a pochi giorni dalla storica alta marea. Ieri due colossi della grande distribuzione hanno infatti deciso, ognuno per proprio conto, di avviare una raccolta di fondi per aiutare la città di Venezia e, soprattutto i veneziani. LO SLOGANCon lo slogan La bellezza non affonda, Venezia è sommersa aiutiamola a rialzarsi il gruppo Despar ha deciso di attivare una raccolta di...