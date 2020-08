REAZIONE VIOLENTA

VICENZA La reazione del poliziotto che afferra un giovane cubano per il collo, dopo che quest'ultimo si rifiuta di mostrargli i documenti e in precedenza pare l'avesse pure deriso, è stata filmata dagli amici del ragazzo. E il video, nell'epoca della morte di George Floyd, ha fatto subito il giro dei social diventando virale, anche se le circostanze sono ben distanti dal caso americano.

LA VICENDA

È successo lunedì alle 18 in centro a Vicenza in piazza Castello. Il giovane, un 21enne di origini cubane, Denis Jasel Guerra Romero, cerca di liberarsi, mentre gli amici gridano e filmano con cellulare un video di 58 secondi. Le immagini dell'accaduto sono state diffuse ieri via social e hanno scatenato le polemiche in rete sull'intervento della Polizia. Il ragazzo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'agente ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per lesioni guaribili in tre giorni. I centri sociali hanno annunciato di volersi dare appuntamento oggi davanti al tribunale, dove si terrà il processo per direttissima.

LA QUESTURA

La versione della polizia racconta di un intervento degli agenti per sedare una lite tra due persone sembra per un debito. Un gruppo di ragazzi attorno inizia a ridere. Sedata la lite, un poliziotto chiede i documenti al giovane, ma questo si rifiuta di esibirli. Si allontana e il poliziotto lo afferra per il collo. Cadono a terra. Appena si libera Denis Jasel Guerra Romero, che fa l'operaio a Breganze e risulta incensurato, prova a scappare con la bicicletta, ma viene fermato da un'altra pattuglia arrivata in rinforzo. Il ragazzo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

LE REAZIONI

Nel web si scatenano i commenti sull'onda Floyd che accusano la polizia di aver agito così violentemente solo per il colore della pelle. «Senza alcun motivo questo poliziotto in divisa ha chiesto documenti al mio migliore amico», si legge nel post che accompagna il video, pubblicato da un giovane che era con il cubano arrestato. «Lui», scrive il ragazzo, «sì è rifiutato» di fornire il documento perché non aveva preso parte alla rissa per cui gli agenti erano intervenuti. «Questo» è un «atto di razzismo», la conclusione del giovane. «Non c'è assolutamente nessun atto razzismo - ha replicato il questore Antonino Messineo - nessuno dei miei uomini ha comportamenti razzisti è una questione di educazione alla legalità. C'è l'uso della forza ma non l'uso della violenza gratuita. La stessa cosa sarebbe potuta accadere a un italiano».

«Solidarietà agli agenti della Polizia di Stato che a Vicenza, si sono visti accerchiare con fare minaccioso da una banda di suoi coetanei al fine di impedirne l'identificazione. Chi si rifiuta di accettare e di rispettare le nostre leggi, può tranquillamente andarsene altrove!». Così l'assessore regionale Elena Donazzan (Fratelli d'Italia) ha commentato il filmato su Facebook. «Questo ennesimo grave episodio di resistenza a pubblico ufficiale evidenzia l'importanza di norme che tutelino le nostre Forze dell'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni: più diritti e più tutele per i nostri poliziotti e per i nostri carabinieri, meno escamotage per i delinquenti!».

