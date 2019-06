Depistaggio su Borsellino, magistrati sotto inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'accertamento tecnico irripetibile è previsto per il prossimo 17 giugno. Davanti al Racis, per riversare 19 vecchi nastri sui sistemi informatici moderni. Sono le registrazioni dell'istruttoria avvenuta dopo la morte di Paolo Borsellino, la voce del pentito Vincenzo Scarantino. Quei nastri racconterebbero il depistaggio il depistaggio, sul quale indaga la procura di Messina, messo in atto da almeno tre toghe. Sul registro degli indagati sono finiti i nomi degli ex pm Anna Maria Palma e Carmelo Petralia. Del pool faceva parte...