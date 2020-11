CONEGLIANO (TREVISO) Nullatenente di fatto e dipendente di un ristorante cinese del Coneglianese, ma la cui firma appariva in calce a decine di fatture, per un importo totale di quasi 5 milioni di euro, in quanto titolare di una ditta di import-export. Un prestanome. L'uomo, un 35enne originario della Repubblica Popolare, residente da anni in Sinistra Piave, figura tra le 23 persone indagate dalla Procura di Ferrara per una maxi frode fiscale messa in pratica con il sistema delle imprese apri e chiudi. Semplici cartiere, di fatto inesistenti (senza struttura aziendale, non presentano dichiarazioni e spesso sono intestate a nullatenenti), create ad hoc per gonfiare i costi di esercizio e abbassare la base imponibile di attività, andando anche in credito d'imposta, a loro volta in mano a cittadini di origini cinesi. Le indagini condotte dalla Tenenza di Comacchio, nel Ferrarese, hanno consentito, oltre alla denuncia dei 23 soggetti (tutti cinesi) per emissione e utilizzo di fatture false attraverso 22 società fantasma, di scoprire un giro d'affari da oltre 120 milioni di euro che ha generato un'evasione fiscale di circa 40 milioni di euro.

L'operazione, denominata dalle Fiamme Gialle Wall Papers, ha visto coinvolte decine di aziende create ad arte (in tutta Italia, ma solo sulla carta) con l'unico scopo di emettere fatture a beneficio di empori che commercializzano articoli per la casa, arredo, accessori auto e prodotti elettronici o di altro tipo. I classici bazar dove si può trovare un po' di tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA