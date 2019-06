Dentro o fuori la bocca da dove oggi le super-navi entrano in laguna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La bocca di porto del Lido è quella da cui attualmente entrano le navi passeggeri. Ed è proprio qui che si concentrano le proposte progettuali avanzate per lo più da soggetti indipendenti dallo Stato, dai suoi organi periferici o dagli enti locali. Il primo, fino a ieri il più improbabile, sarebbe situato in mare aperto a ridosso della diga foranea di San Nicolò al Lido, davanti alle spiagge. Criticatissimo, anche come solo idea dal popolo ambientalista ma anche dalla popolazione del Lido, che tra Otto e Novecento era una stazione...