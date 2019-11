Delta del Po, rase al suolo le capanne dei pescatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN POLESINEDanni per almeno 4 milioni. È la prima stima dei danneggiamenti causati dall'eccezionale maltempo che ha raso al suolo il 90 per cento delle cavane, le tipiche baracche di legno dei pescatori che si trovano nella Sacca degli Scardovari di Porto Tolle. Per realizzare una cavana, dalla struttura lignea ai macchinari necessari per la lavorazione delle cozze, servono anche 70mila euro. A questa cifra vanno sommati i danni alle imbarcazioni, a due pontili distrutti e agli impianti di cozze sia in laguna che a mare. Era dall'alluvione...