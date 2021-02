IL BLITZ

ROVIGO Un'operazione anti bracconaggio destinata a creare un precedente di vitale importanza nella salvaguardia delle aree e dell'avifauna protette. Teatro il Delta del Po e le lagune veneto-emiliane tra le province di Rovigo, Ferrara, Venezia e Ravenna. L'hanno condotta i carabinieri Cites del Reparto operativo Soarda con i colleghi forestali e del Reparto Biodiversità di Punta Marina. Fondamentale la collaborazione dei volontari della Lipu e del Cabs di Roma con la loro opera di monitoraggio e presidio del territorio.

Un risultato di tutto rilievo arrivato dopo diverse settimane di accertamenti e perlustrazioni che hanno permesso di denunciare 21 persone più un arresto per detenzione di arma illegale, poi rientrato per disposizione del giudice perché il fucile era solo un ferro vecchio e così è stato solo denunciato. Poste sotto sequestro però anche oltre a seimila cartucce, 21 fucili e nove richiami elettroacustici vietati. Singolare e preoccupante il ritrovamento di ben un migliaio di anatre conservate nei freezer di casa.

INDAGINI PROLUNGATE

«Le indagini si sono protratte per una ventina di giorni - ha confermato il capitano dei carabinieri Forestali di Rovigo Alessandro De Vido -, utilizzando vari mezzi, natanti e droni compresi. Controllati i capanni di valle e i cacciatori al rientro dalle battute. In un'abitazione di uno di loro è stata rinvenuta un'ingente quantità di selvaggina raccolta dai bracconieri per lavorarla artigianalmente e probabilmente rivenderla al mondo della ristorazione».

A quanto sembra di capire, la caccia per hobby ha poco a che fare con questa sorta di industrializzazione a filiera del bracconaggio che va da chi modifica le armi, all'utilizzo di richiami elettroacustici vietati, alla lavorazione e al commercio dell'avifauna illecitamente abbattuta. Proprio la Lipu, in una nota, ha sottolineato come le specie rinvenute fossero destinate con ogni probabilità al mercato nero di ristoranti e non solo. Tra queste germani reali, alzavole, codoni, canapiglie e fischioni, ma anche un'oca lombardella, specie protetta.

ATTREZZI PER SPIUMARE

Tra armi modificate per sparare ben più di tre colpi e per giunta a ripetizione, e le tante munizioni, sequestrati anche tre macchinari per spiumare gli uccelli e ambiente dove veniva effettuata la macellazione clandestina. «Il Delta del Po è tra i siti più importanti d'Europa per lo svernamento degli uccelli selvatici ed è anche un hot spot secondo il Piano d'azione nazionale contro il bracconaggio - ha spiegato Aldo Verner, presidente della Lipu -. I controlli debbono aumentare per voltare pagina sotto il profilo della tutela. Non è possibile che a tutt'oggi un'area della valenza naturalistica mondiale come il Delta del Po non sia ancora un parco nazionale». Anche il Wwf di Rovigo con il suo responsabile Eddi Boschetti ha ringraziato le forze dell'ordine per il successo ottenuto: «Il riconoscimento del Delta del Po, già patrimonio Unesco, come Area Black spot del bracconaggio in Italia sta consentendo di porre all'attenzione delle istituzioni il valore ambientale e faunistico insieme all'importanza che va ben oltre i confini nazionali di questa essenziale Zona umida. I controlli debbono diventare la regola».

Franco Pavan

