Delrio: se perdiamo l'Emilia salta tutto Sulle alleanze è lite tra dem e grillini

LO SCENARIOROMA Si scrive Emilia Romagna alla Lega, ma si legge fine del governo. Il timore di questo scenario serpeggia nella maggioranza giallorossa e dà forza alle truppe di Salvini che puntano alla spallata. La volontà di Luigi Di Maio di correre da soli nella regione rossa per antonomasia preoccupa, e non poco, il Pd. Se Andrea Orlando, vicesegretario vicario, bolla come «errore» il «no» a un'intesa alle regionali «se frutto del pregiudizio», in Transatlantico non si parla d'altro. Il più ricercato, tra i dem, è proprio Graziano...