«Della politica non mi interessa niente io voglio vivere in pace con la famiglia»

Non conta il fatto che su Emirhan Akbas non pendano giudizi di pericolosità sociale, né misure di prevenzione. Per il Tar vale l'interesse pubblico «a non inserire stabilmente nella comunità chi, allo stato degli atti, si ritenga esprima la propria vicinanza a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica», in base a riscontri di fonti ufficiali «sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare». Ma il 49enne non ci sta: «Della politica non mi interessa niente, per me il terrorismo è m...,...