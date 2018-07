Dell'Utri esce dal carcere e riabbraccia la famiglia: «Ormai non ci speravo più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITORNOMILANO Quanto è entrato in casa, la prima cosa che ha fatto è stata abbracciare la moglie. E si è commosso: «Finalmente. Ormai non ci speravo più». In carcere da giugno 2014, con una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa, Marcello Dell'Utri è ai domiciliari. I suoi primi gesti dopo quattro anni in cella, racconta chi gli è vicino, sono quelli di una cauta ripresa di contatto con la quotidianità: prima il pranzo con la moglie Miranda Ratti e i due figli, poi in poltrona a vedere...