Delitto Vannini, richiesta choc Ciontoli vuole lo sconto di pena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOCERVETERI «Antonio Ciontoli vuole una riduzione di pena? E noi presentiamo il nostro ricorso: deve pagare per quello che ha fatto così come tutti gli altri». Marina Conte, la madre di Marco Vannini, si ribella dopo l'annuncio del doppio ricorso in Cassazione del collegio difensivo della famiglia Ciontoli.«RIDETERMINARE LA PENA»Andrea Miroli e Pietro Messina hanno infatti chiesto l'assoluzione, o in alternativa una riduzione della pena, per la moglie del sottufficiale della Marina con un ruolo nei servizi segreti, Maria Pezzillo...