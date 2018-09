Delitto Noventa, il pg: «30 anni ai Sorgato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOMESTRE Quando entrano in aula, fratello e sorella si scambiano un cenno di saluto. Gelo totale, invece, con l'ex tabaccaia di Camponogara, che siede una fila indietro sui banchi della grande sala. Aula bunker di Mestre: questa la sede individuata dai giudici della Corte D'Assise d'appello per il processo di secondo grado a Manuela Cacco e Debora e Freddy Sorgato, imputati per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Nella sua requisitoria, durata poco più di due...