L'ULTIMO ATTO

PADOVA Nessuna sorpresa. Impianto accusatorio granitico, motivazioni coerenti ed esaustive. La prima sezione della Corte di Cassazione (presidente Rosa Anna Saraceno, giudice relatore Francesco Centofanti) ha accolto le richieste del procuratore generale Giuseppina Casella rigettando i ricorsi dei tre imputati per l'omicidio della segretaria di Albignasego Isabella Noventa, avvenuto in circostanze mai chiarite nella notte tra il 15 e il gennaio 2016. Confermata quindi la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia il 9 ottobre di due anni fa, identica al verdetto di primo grado emesso dal gup di Padova Tecla Cesaro il 22 giugno 2017: trent'anni di reclusione per Freddy Sorgato, 50enne autotrasportatore di Noventa Padovana, e per la sorella Debora, 48 anni, padovana, di professione colf, per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, soppressione e distruzione di cadavere, sedici anni e dieci mesi per la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco, 57 anni, accusata di concorso negli stessi reati, di stalking e simulazione di reato. Confermati anche i risarcimenti ai familiari della vittima, quantificati in complessivi 900mila euro, e all'ex marito Piero Gasparini (100mila euro).

LE ULTIME CARTE

Davanti alla Suprema Corte le difese hanno giocato le ultime carte a disposizione: il legale di Freddy, Gian Luigi Pieraccini, ha insistito sulla mancanza di premeditazione e sull'assenza di prove a carico dell'autotrasportatore per il concorso nel delitto. In altre parole l'ex fidanzato, dopo aver abbandonato la tesi iniziale del gioco erotico finito male, non avrebbe comunque avuto alcuna ragione per uccidere Isabella. L'avvocato di Debora, Giampaolo Cazzola, ha provato invece a scaricare le responsabilità dell'omicidio su Manuela Cacco sostenendo che la tabaccaia era presente al fatto assieme ai due fratelli. Ed è la prima volta che la difesa della colf compie un'ammissione implicita, affermando che Debora era presente quando Isabella è stata uccisa. Non si è invece spostata di un millimetro la linea difensiva di Manuela Cacco, affidata agli avvocati Alessandro Menegazzo e Fabio Dei Rossi. Ovvero la derubricazione del concorso in omicidio in favoreggiamento, o in subordine la cancellazione della premeditazione. Nei confronti della tabaccaia il procuratore generale aveva anche chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello della sentenza nella parte relativa allo stalking per «assenza dell'elemento strutturale del reato». La Corte ha però deciso diversamente.

LE REAZIONI

«Premeditazione e movente hanno retto nei tre gradi di giudizio - osserva il legale di parte civile Stefania Lazzaro - l'impianto accusatorio costruito dalla Procura non ha mai vacillato e le motivazioni indicate dai giudici sono risultate logiche e complete. Freddy Sorgato aveva seri motivi per eliminare Isabella, al pari della sorella Debora e dell'amica Manuela. Era ancora ammaliato dall'ex fidanzata e non riusciva a lasciarla nonostante le pressioni delle altre due donne. In quest'inchiesta - conclude la legale - resta purtroppo un enorme buco nero: il mancato ritrovamento del corpo di Isabella, cioè l'elemento che più premeva alla famiglia Noventa». «Si conclude un'esperienza terribile - aggiunge Paolo, fratello della vittima - che mi lascia enormi cicatrici, difficili da rimarginare. All'inizio, quando ancora non mi erano chiari i contorni della vicenda, ero confuso. Poi, a mano a mano che emergeva la verità, mi è montata una rabbia indescrivibile. Ho dovuto farmi carico di questa lunga battaglia e oggi posso dire che la giustizia ha trionfato. Ho sempre avuto fiducia nell'operato dei magistrati. Mi resta però un enorme rammarico. Quello di non essere riuscito a portare a mia madre il corpo della figlia prima che ci lasciasse. É spirata con la morte nel cuore, senza sapere che fine avesse fatto Isabella. Spero ancora nel ravvedimento dei tre imputati: sono ancora in tempo a raccontare dove hanno nascosto il cadavere di mia sorella».

Luca Ingegneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

