Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANOVRAVENEZIA La vera trattativa sulla manovra di bilancio 2022 sarà la settimana prossima, quando in aula a Palazzo Ferro Fini arriverà il tabellare e ogni consigliere regionale tornerà a pensare al proprio campanile. Nulla di confrontabile con quanto avveniva negli anni passati, in tempi di vacche grasse, ma il rito della trattativa tra maggioranza e opposizione per spuntare qualche contributo a favore di associazioni e realtà...