Deficit giù di 7,6 miliardi, nel 2019 tornerà al 2,04%

GLI IMPEGNIROMA Rapporto deficit/Pil ancorato al fatidico 2,04 per cento, che in termini statistici viene comunque arrotondato al 2 secco ma vuole anche simbolicamente ricalcare la cifra concordata lo scorso dicembre con l'Unione europea. Come dire, da parte italiana: non ci siamo mossi dagli impegni presi a suo tempo, nonostante dalla fine del 2018 le prospettive dell'economia reale siano peggiorate.L'OBIETTIVOPer arrivare a questo obiettivo viene messa in campo una correzione complessiva di 7,6 miliardi: 6,2 derivano da maggiori entrate...