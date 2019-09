Def, dimezzata la crescita Più deficit per la manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PREVISIONIROMA Un documento all'insegna del realismo. Il governo lavora alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza e si prepara a prendere atto che la crisi non consentirà di raggiungere gli obiettivi fissati dal precedente esecutivo. Secondo le tabelle che sta mettendo a punto il Tesoro, l'economia italiana crescerà solo dello 0,1% quest'anno e dello 0,4% circa l'anno prossimo, mentre il Def licenziato ad aprile scorso prevedeva una crescita del Pil dello 0,2% per quest'anno e dello 0,8% nel 2020. La crescita, in...