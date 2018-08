Decreto sicurezza, tagli ai costi per l'accoglienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA Una stretta sull'accoglienza con nuove regole e tagli per i richiedenti asilo, nuove norme per accelerare la confisca dei beni ai mafiosi e una soluzione per l'attuazione del piano straordinario di assunzioni per le forze dell'ordine, giù previsto dalla manovra di bilancio e slittato per mancanza di copertura. Il cosiddetto decreto sicurezza, che il Viminale punta a definire entro settembre, riguarda soprattutto il tema immigrazione, non comprenderà invece le modifiche della legge sulla legittima difesa, sulla quale non è...