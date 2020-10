IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il via libera al decreto sicurezza: è questo il primo passo di quel rilancio dell'alleanza di governo tra Pd e M5s che premia Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio nei ballottaggi. Il provvedimento fortemente voluto dai Dem, perché segna una svolta sul fronte migranti rispetto alla stagione Cinque stelle-Lega, è arrivata in Consiglio dei ministri e ha confermato un'intesa faticosamente raggiunta tra le forze di maggioranza anche su un tema come la reintroduzione della protezione umanitaria, osteggiata da una parte dei pentastellati. È il primo tassello di un rilancio che il leader Pd non si stanca di chiedere, per cominciare a governare «senza sgambetti», finalmente da alleati. Il varo del decreto su immigrazione e sicurezza ripristina «umanità e legalità», sottolinea Zingaretti.

LE NORME

Il testo prevede la cancellazione delle multe milionarie alle navi ong, la riforma del sistema di accoglienza, l'allargamento delle maglie che consentono di accedere alla protezione umanitaria, la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale e la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso di lavoro. C'è anche la norma «Willy», studiata dai ministri Bonafede e Lamorgese dopo l'omicidio del giovane a Colleferro, che impone il Daspo per i violenti con divieto di frequentare i locali e pene più dure anche per gli spacciatori.

Alla riunione notturna del Cdm, i partiti sono arrivati con un'intesa di massima, nonostante le perplessità di un'ala del M5s. Il testo sembra destinato a passare senza stravolgimenti ma chi tra i pentastellati ha dubbi potrebbe tornare a farsi sentire in Parlamento, nell'iter di conversione del decreto. Chi nel Movimento nutre più dubbi sull'allargamento delle maglie dell'accoglienza, avrebbe chiesto alcune correzioni «tecniche» a norme come quella che in sostanza reintroduce (se pure con altro nome) la protezione umanitaria. Ma i Dem hanno tenuto fino all'ultimo alta la guardia.

NUOVO NOME

Tra le novità del Dl c'è, poi,anche il cambiamento del titolo: è scomparsa la parola sicurezza. Si chiameranno Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, di protezione internazionale e complementare, nonché in materia di Diritto penale e di rissa davanti ai locali.

Sono sparite le multe milionarie imposte dai Decreti precedenti nei confronti delle Ong. Però non sarà un via libera senza regole, perché la sanzione andrà da 10 mila a 50 mila euro, e comunque - qualora le imbarcazioni dovessero intervenire in area di competenza italiana - dovranno aspettare le disposizioni fornite dalle autorità interessate. E se decidessero di non rispettarle e di forzare senza le autorizzazioni necessarie, rischieranno anche il carcere fino a due anni, così come disposto dal vecchio Codice della navigazione che è in vigore per chiunque vada per mare.

I permessi di soggiorno verranno ampliati: si potranno ottenere per questioni sportive, sanitarie, artistiche, lavorative. E anche la protezione internazionale, molto ridotta nel Dl Salvini, verrà allargata.

Cristiana Mangani

