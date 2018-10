Decreto Salvini, il Colle blocca l'automatismo denuncia-espulsione `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Annunciato più volte come varato, il decreto sicurezza, che tanto a cuore sta al ministro dell'Interno Matteo Salvini, è ancora fermo al Quirinale e non è stato emanato ieri, come invece aveva annunciato alla Camera il responsabile del Viminale. «Conto di avere buone notizie entro oggi e chiudere il percorso e che tutti abbiano firmato quello che devono firmare, quindi che anche il Quirinale abbia dato il suo ok», sosteneva ieri mattina Salvini.L'ARTICOLO 10Secondo quanto sostengono alcuni parlamentari del Carroccio e del M5s,...