IL CONFRONTO

VENEZIA Contrasto agli assembramenti, garanzie sui ristori, coinvolgimento dei cittadini. Con queste tre richieste, il Veneto torna oggi a sedersi al tavolo della trattativa fra le Regioni e il Governo sul nuovo decreto, che dovrebbe essere firmato dal premier Giuseppe Conte domani per poi entrare in vigore venerdì. Ieri il ministro Francesco Boccia ha fatto sapere che la bozza verrà inviata ai presidenti stamattina, ma Luca Zaia ha già una certezza: «Rivendichiamo l'autonomia nel piegarci la curva dei contagi da soli, senza dover aspettare il cambio di fascia. Anche per questo non accettiamo l'idea che siano i prefetti a dover gestire il piano dei trasporti per la scuola. Qualcuno vuole forse mettere in discussione il ruolo dell'assessorato regionale, competente su questa materia? Gli altri facciano come vogliono, ma noi veneti non abbiamo certo bisogno di un commissario ai pullman».

LA PEREQUAZIONE

Dopo giorni di indiscrezioni, dunque, finalmente arriverà un testo. «So bene ha ammesso Zaia che il dpcm viene scritto dal Governo e che le Regioni danno solo un parere. Ma siccome vorremmo tutti che questo fosse positivo, mi auguro che il provvedimento venga condiviso, sia di lunga gittata e dia prospettiva. Quindi un po' come una casa, che si costruisce dalle fondamenta e non dal tetto, spero che il decreto parta dal tema degli assembramenti, in modo che la norma possa avere una ricaduta perequativa. Della serie: è inutile che il gestore del cinema si trovi la sala vuota, mentre fuori la piazza è piena».

Il governatore veneto ha escluso l'ipotesi di una zona bianca, peraltro auspicata dal suo collega ligure Giovanni Toti, con allentamenti delle misure per non penalizzare l'economia natalizia: «Credo che la base di partenza anche questa volta sarà quella della fascia gialla, che comunque prevede delle restrizioni, come la chiusura di bar e ristoranti alle 18 e il coprifuoco alle 22». Anche per la sera della vigilia, con l'anticipo della messa di mezzanotte? «C'è sempre ha risposto Zaia il problema dell'assembramento: se la chiesa presenta questa problematica, allora bisogna chiudere tutto ciò che crea assembramento. Quanto alla presunta direttiva europea sulle celebrazioni, se l'Europa si occupa davvero di questo, vuol dire che c'è qualcosa che in Europa non funziona». Per la cronaca, comunque, la Commissione Ue ha smentito una simile raccomandazione.

Pare invece deciso che gli impianti di risalita non riapriranno, nemmeno per i soli ospiti di alberghi e seconde case. «Sullo sci ha riferito il presidente della Regione c'è una posizione ferrea. Ma se chiudiamo noi, devono farlo anche gli altri Paesi. Il ministro Boccia dice che il premier Conte sta lavorando su questo, staremo a vedere. Personalmente non credo che il Governo abbia tutto questo potere di contrattazione e influenza. Certo è che se ci troviamo con Slovenia, Austria e Francia con le piste aperte, la nostra diplomazia può andare in soffitta».

GLI INDENNIZZI

Inevitabile, a quel punto, sarà la richiesta di indennizzo. A questo proposito, il deputato dem Diego Zardini ha ufficializzato il riparto dei famosi 250 milioni voluti dal Pd per risarcire le attività finora colpite dalle ordinanze regionali in fascia gialla. Il decreto Ristori Quater prevede per il Veneto 19.865.921 euro, a fondo perduto, che la Regione dovrà assegnare entro il 31 dicembre. «Nel caso non fosse in grado di spendere i fondi assegnati dal Governo, in tutto o in parte, dovrà restituirli al bilancio dello Stato», chiosa il parlamentare veronese. A questi si aggiunge poi l'annuncio del sottosegretario Achille Variati sul nuovo riparto, fra gli enti locali, del decreto Agosto: «Dopo l'intesa in Conferenza Stato-Città, 80 milioni andranno ai Comuni e 27,78 alle Province».

GLI SPOT

Resta infine la richiesta di un'azione di comunicazione istituzionale, come strategia alternativa a quella dei divieti. «Bisogna scrivere un nuovo patto sociale con i cittadini ha insistito Zaia per spiegare che le ricadute dell'infezione, e cioè la pressione sugli ospedali, riduce la possibilità di fornire servizi ai pazienti. Questo percorso dobbiamo farlo insieme, perché altrimenti rischiamo di farci davvero molto male. Serve una grande campagna, validata dalla comunità scientifica e coordinata a livello nazionale, per evitare che ogni Regione faccia la sua e che troppa informazione si riduca a zero informazione».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA