Decreto in aula senza intesa slitta la riforma digitale Giustizia, il Pd riapre il fronte `

IL RETROSCENA

ROMA Troppe tensioni, troppi nodi da sciogliere. E così è slittato il vertice di maggioranza. E così il «salvo intese» del decreto milleproroghe rischia di diventare scontro in Parlamento. Sulle norme che ridisegnano il meccanismo di revoca delle concessioni le posizioni di Pd e M5S sembrano essere convergenti, al contrario di quella di Italia Viva che non vogliono vengano cambiate le condizioni. I grillini si spingono più in là dei Dem quando insistono per la revoca immediata della concessione ad Autostrade anche se la magistratura deve ancore definire le responsabilità.

Anche il piano sul digitale già stoppato durante l'ultimo consiglio dei ministri potrebbe non finire come vorrebbe la ministra Pisano nel mille proroghe, ma essere stralciato per essere poi inserito di nuovo in sede di conversione. Anche perché da Palazzo Chigi trapela che il decreto in questione non è il veicolo più adatto per un provvedimento del genere. Ma la ministra Pisano insiste per inserire l'intero «pacchetto», dicendosi pronta «a dialogare e cogliere i suggerimenti di tutti».

TENSIONI

Lo scontro nella maggioranza è a trecentosessanta gradi. A partire dalla giustizia. Il vertice di maggioranza sul tema della prescrizione «rimane il 7 gennaio: valuteremo tutte le proposte sui tempi del processo penale», dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, interpellato in transatlantico alla Camera. Si esaminerà anche la proposta di legge annunciata dal Pd? «Tutte le proposte. L'importante, come io sempre detto, è non far rientrare dalla finestra quelli che è uscito dalla porta», risponde il ministro.

Una posizione netta che arriva nel giorno in cui il Pd si prepara alla via parlamentare, consapevole che nelle Aule di Camera e Senato il M5s sul tema è in minoranza. I Dem, come annuncia Walter Verini, sono pronti a depositare la loro proposta per inserire un termine che inizia a decorrere dopo il primo grado di giudizio entro il quale, se non si conclude l'appello, la prescrizione riprende a correre. Se non si troverà una mediazione, la spaccatura potrebbe arrivare in Aula.

LA PROPOSTA

L'attenzione si sposta dunque a dopo Natale per sbrigare le ultime pratiche, a partire dal mille proroghe. Anche se la vera sfida riguarda il 2020 del governo giallorosso, con il mese di gennaio indicato come quello del rilancio. O meglio di una verifica programmatica che dovrebbe essere accompagnata da una sorta di cronoprogramma.

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, rinnovando così la tradizione dei conclavi nei conventi e nelle abbazie tanti cari alla storia del centrosinistra prodiano, è pronto a lanciare il 13 e il 14 gennaio un seminario di due giorni a San Marco Pastore a Contigliano, in provincia di Rieti. «Oggi per un domani. Prima le persone, una nuova agenda di governo».

S. Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

