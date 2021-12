IL CASO

ROMA Sì ai controlli anti-frode, no a eccessi di burocrazia in grado di frenare il Superbonus 110% e gli altri incentivi per la casa. Maggioranza di governo al lavoro per ridurre gli effetti del giro di vite operato un mese fa con il Decreto che introduce regole più severe per usufruire degli incentivi prorogati fino al 2023. Un accordo di massima tra i partiti che sostengono l'esecutivo prevede infatti che le norme anti-frode possano essere applicate solo agli interventi successivi all'emanazione del decreto prezzi previsto dal decreto bloccando la retroattività. Inoltre si va verso la non applicazione della stretta agli interventi di edilizia libera, purché di importo contenuto. Come a dire che verranno messi al riparo i piccoli lavori di ristrutturazione domestica. Questa svolta era stata sollecitata dai costruttori.

LE REAZIONI

«Bene l'estensione dei prezzari a tutti i bonus edili, per garantire la congruità dei prezzi e sbarrare la strada ad aumenti e comportamenti illeciti aveva spiegato Gabriele Buia, numero uno dell'Ance - ma la norma così come è stata pensata rischia di causare rallentamenti o addirittura blocchi delle operazioni in corso. È necessario che la norma non sia retroattiva e che la decorrenza delle nuove disposizioni sia relativa ai lavori avviati dopo il 12 novembre». Sulla stessa linea d'onda Confartigianato. «Preoccupa il blocco su sconto in fattura e cessione del credito imposto dal decreto Controlli, va introdotto un limite di spesa per interventi al di sotto dei quali non siano obbligatori visto di conformità e asseverazione della congruità della spesa». Occorre ricordare che il decreto che introduce nuovi controlli e adempimenti per gli interventi che possono beneficiare delle detrazioni fiscali ordinarie relative a interventi edilizi e del Superbonus al 110% prevede sempre la necessità di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sostenute. Inoltre la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus casa possono ora essere sospesi dall'Agenzia delle Entrate, per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora emergano comunicazioni con profili di rischio da sottoporre a ulteriori verifiche.

I LIMITI

In pratica chi ha accettato il credito non lo potrà utilizzare per pagare le imposte e non potrà cederlo a sua volta fintanto che non ci sarà il via libera delle Entrate. L'Agenzia eseguirà i controlli incrociando i dati con le informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, anche per verificare l'effettivo rapporto tra i crediti ceduti e i lavori effettuati e pagati e la regolarità fiscale di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni. Il problema delle frodi è piuttosto consistente. Secondo i calcoli del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il monte totale delle frodi sui bonus per la casa, compreso il Superbonus, ammonta oggi a 950 milioni di euro. In questa fase a rallentare i bonus casa contribuiscono innanzitutto l'aumento del costo delle materie prime, il loro difficile reperimento e la carenza di manodopera nel settore delle costruzioni. Stando all'ultimo report dell'Agenzia nazionale per l'energia, il Superbonus aveva totalizzato alla fine di ottobre 57.664 pratiche, corrispondenti a 9,7 miliardi di euro di investimenti. A fare da traino le unità unifamiliari con 29.369 pratiche, seguite dalle unità immobiliari funzionalmente indipendenti (19.938 pratiche) e poi dai condomini (8.356 pratiche). Tuttavia, per quanto riguarda le villette la proroga del Superbonus al 31 dicembre del 2022 deve fare i conti con un limite Isee di 25mila euro. Un tetto che, tuttavia, potrebbe essere modificato in sede di conversione della legge di Bilancio.

Michele Di Branco

