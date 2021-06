Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CREDITOVENEZIA Le moratorie vanno bene per le famiglie, per le imprese meglio allungare fino a 20 anni i prestiti rinegoziando quelli in scadenza. Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, la divisione che in Italia gestisce 14 milioni di clienti tra famiglie e Pmi (900 miliardi di raccolta e impieghi), è ottimista sulla ripresa ma chiede di non togliere del tutto i salvagente attivati nella pandemia Covid...