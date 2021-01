Baristi e ristoranti del Nordest vanno in ordine sparso. Nel Trevigiano decine di ristoratori hanno deciso di aprire le porte ai clienti, anche dopo le 18. «Non è una sfida e nemmeno una disubbidienza, è semplicemente l'esercizio di un diritto fondamentale della nostra Costituzione, quello di lavorare nel rispetto delle regole» afferma Claudio Vettoretto, titolare dell'omonima cantina di San Pietro di Feletto. Per il momento non risultano sanzioni nei vari interventi effettuati dai carabinieri. Al ristorante da Jodo a Maser, ieri a pranzo, è arrivata anche il sindaco Claudia Benedos. «L'ho fatto sia per sostenere la protesta - spiega - sia per testare la qualità delle misure messe in atto da questo e da molti altri ristoratori». Un migliaio di attività hanno aderito idealmente al flashmob IoApro.La maggior parte però si è limitata ad accendere le luci del locale «per lanciare un ultimo disperato appello al governo».

Bassa adesione nel Veneziano. Controlli morbidi e nessuna multa. A Venezia hanno aperto un paio di locali. In un bar di Santa Marta il titolare ha chiuso in anticipo dopo che agli abituali clienti si è aggiunto un gruppo di giovani che rischiava di far degenerare la situazione. A Mestre si segnala una apertura, qualche altra in provincia. A Marcon identificati i clienti di locale.

A Rovigo alla Caffetteria Glamour sono comparse sagome di cartone ai tavolini invece degli avventori. Io apro ha scritto Lisa Moretti, titolare del bar di via Silvestri 53. «La mia è una forma di protesta senza andare contro il Dpcm - spiega la titolare -. Speravo che i colleghi mi seguissero, ma così non è stato». Poche adesioni anche a Pordenone. Il titolare del King pub di Pordenone,aveva scelto di tenere aperto oltre le 18, ma ha rinunciato dopo un incontro in Questura e soprattutto di fronte alla possibilità di perdere - in caso di multa - un contributo comunale di 70mila euro legato a un bando dedicato alle imprese. A Udine, invece, è rimasta aperta la trattoria Alla Ciacarade, con all'interno una decina di clienti.

