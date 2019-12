Decapitata la ndrangheta Nelle mani delle cosche politici e forze dell'ordine `

L'INCHIESTA

ROMA Mafia e massoneria, logge ufficiali e logge coperte, cosche e politica, accordi tra clan e piani alti della pubblica amministrazione, per pilotare appalti, muovere voti elettorali, trovare raccomandazioni, detenere il potere. Quello vero, che grazie agli intrecci con la Loggia Grande Oriente d'Italia «ti apre le porte e le autostrade mondiali». Lo dice intercettato uno degli indagati eccellenti dell'inchiesta Rinascita- Scott, l'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli. È uno dei 334 arrestati con accuse che vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, dall'usura all'intestazione fittizia di beni, al riciclaggio. Nelle migliaia di pagine dell'ordinanza di custodia cautelare vengono ricostruiti assetti e gerarchie di 9 clan di ndrangheta, ma anche 4 omicidi e 3 tentati omicidi. I 334 sono considerati capi, gregari, affiliati del clan Mancuso di Limbadi e di famiglie collegate, tutti quanti arrestati su richiesta della procura di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. I numeri dell'operazione sono imponenti: 3.000 carabinieri hanno eseguito 260 misure in carcere, 70 ai domiciliari e 4 divieti di dimora. Gli arresti sono scattati in tutta l'Italia e in Germania, Svizzera e Bulgaria. Un blitz - con annesso sequestro da 15 milioni - che per Gratteri ricorda i tempi «del maxi processo di Palermo». Gli indagati sono 416. Compresi nomi di primo piano. In carcere, oltre a Pittelli, ci sono il sindaco di Vibo Pizzo e presidente dell'Anci regionale, Gianluca Callipo, l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino, un impiegato del Tribunale di Vibo, imprenditori. In manette anche l'ex comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro, Giorgio Naselli, ora vice comandante del Gruppo Sportivo Carabinieri a Roma. È stato disposto il divieto di dimora in Calabria per un altro ex parlamentare Pd, Nicola Adamo, accusato di traffico di influenze. Ai domiciliari, invece, Luigi Incarnato, consulente del governatore Mario Oliverio ed ex commissario liquidatore di Sorical, azienda che gestisce l'erogazione di acqua in Calabria. Stessa sorte per Vincenzo De Filippis, ex assessore comunale all'Ambiente di Vibo, e per l'ex comandante della polizia municipale di Pizzo, Enrico Caria.

IL PIZZINO

Ma l'inchiesta ha travolto soprattutto i boss. A partire dal «capo supremo» Luigi Mancuso, che impartiva direttive anche dal carcere, e che in un periodo di latitanza incontrava gli affiliati in luoghi segreti. Le indagini hanno permesso di documentare summit e riunioni fra boss, politici, gregari. Un pizzino, addirittura, documenta per la prima volta la formula con cui viene conferito il «tre quartino», uno dei più alti gradi di ndrangheta.

Un'inchiesta difficile, quella dei pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci, Andrea Mancuso, segnata da continue fughe di notizie che hanno obbligato gli inquirenti ad anticipare gli arresti di 24 ore e a stampare gli atti in altre regioni, per poi portarli in Calabria a bordo di camion blindati. «Molti indagati sapevano degli arresti», ha detto il procuratore Gratteri». Luigi Manucuso, per esempio, era pronto alla fuga: è stato fermato alla stazione di Lamezia Terme dai carabinieri del Gis, che si sono finti passeggeri. «Abbiamo avuto problemi fin da quando la richiesta di misure cautelari è stata trasmessa al gip», prosegue il procuratore. Perché il livello era troppo alto: l'intreccio svelato tra ndrangheta e istituzioni, tra i boss di mafia e i leader della massoneria.

Michela Allegri

Giuseppe Scarpa

