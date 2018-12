Debiti della Pa, gli anticipi dalla Cdp Riforma delle intercettazioni rinviata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA Entra nella legge di Bilancio il tradizionale decreto Milleproroghe di fine anno. Tra le proroghe, spunta un nuovo rinvio per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni: previsto inizialmente per il 26 luglio 2018, era stato posticipato al 31 marzo 2019 ma adesso slitta ulteriormente al 31 luglio 2019. L'intenzione del governo M5s-Lega è modificare la riforma del precedente esecutivo. GLI EMENDAMENTICassa depositi e prestiti in campo per accelerare i pagamenti nei confronti delle aziende in credito con lo Stato. Il...