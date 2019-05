De Michelis, visionario eccessivo della politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) con interessi da usura a quello che era stato uno degli uomini più intelligenti e più potenti della politica italiana degli Anni Ottanta. Un visionario eccessivo in tutto: nelle idee, nel fisico, nei capelli lunghi, nella passione sfrenata per le discoteche e per le belle donne. Un politico di un talento anch'esso perfino eccessivo e in parte sprecato. Capace di fare molte cose buone soprattutto in politica estera, ma anche tanti errori. Aveva il suo tallone d'Achille nell'eccesso e lì sono finite tutte le...