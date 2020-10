LA POLEMICA

Il sindaco di Napoli De Magistris è in diretta in tv durante gli scontri. Lucia Annunziata gli chiede: «Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?». E scoppia la polemica. «Incredibile che il sindaco di Napoli rimanesse tranquillamente in uno studio televisivo a commentare, mentre decine di delinquenti aggredivano la polizia e mettevano a fuoco la città. Perfino la giornalista che lo ospitava ha dovuto farglielo notare. Triste epilogo». Lo ha scritto su Twitter il responsabile per il Mezzogiorno del Pd Nicola Oddati.

«L'Italia sta vivendo un momento drammatico e siamo sempre stati al fianco dei cittadini perbene e delle categorie economiche che hanno manifestato civilmente il loro dissenso, ma nulla può giustificare la violenza e le scene da guerriglia urbana che abbiamo visto ieri sera a Napoli. Uno spettacolo ignobile, così come ignobile è stato vedere il sindaco della città De Magistris rimanere imperterrito in uno studio televisivo mentre Napoli esplodeva», ha affermato la leader di Fdi Giorgia Meloni.

E Giacomo Portas leader dei Moderati, indipendente Italia Viva ha affermato: «Napoli sembrava un posto di guerra. Tutti a scagliarsi contro chi stava semplicemente facendo il proprio lavoro, non ha alcun senso. In tutto ciò il sindaco De Magistris, mentre la sua città era in preda al caos più totale, era tranquillamente in tv».

