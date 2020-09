I DATI

ROMA Con 184 casi registrati in 24 ore, ancora una volta la Campania è la prima regione per numero di nuovi contagi. E il governatore Vincenzo De Luca corre ai ripari: impone il tampone per chi rientri dalla Sardegna e dall'estero «con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale». Si legge nell'ordinanza - firmata ieri - con la quale le misure di emergenza sono state prorogate fino al 10 settembre: tutti i cittadini campani che tornano nella regione hanno «l'obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della Asl di appartenenza, al fine di somministrazione del test sierologico o del tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica». Le regole sono sempre le stesse: l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, in attesa dell'esito negativo degli esami.

Nel complesso in Italia il numero dei contagi è in calo: scende sotto quota mille.

IL CALO

Dal bollettino diffuso ieri dal ministero della Salute emerge che l'incremento dei malati è di 996 unità, rispetto alle 1.365 del giorno precedente. Ma potrebbe essere solo un'illusione, perché è sceso considerevolmente il numero dei tamponi effettuati: ne sono stati fatti 58.518, oltre 20mila in meno rispetto a sabato, quando ne erano stati processati 81.723. Sale, invece, il numero delle vittime: se ne contano sei in un giorno, mentre il giorno prima erano state quattro. Dall'inizio dell'emergenza, i morti sono 35.483. Negativo il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva, che è in crescita: sono 8 in più rispetto al bollettino precedente.

Per quanto riguarda la mappa del contagio, subito dopo la Campania ci sono il Lazio (+148) e la Lombardia (+135). Le uniche due regioni senza nuovi casi sono Basilicata e Molise. Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 26.078: 94 si trovano in terapia intensiva, 1.288 ricoverate con sintomi, 24.696 in isolamento domiciliare. Intanto, per velocizzare i controlli nella regione della Capitale, è stato attivato nel parcheggio Lunga Sosta dell'Aeroporto di Fiumicino il nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi. La struttura, realizzata in 72 ore in un'area di circa 7.000 mq, resa disponibile da Aeroporti di Roma, sarà gestita dalle Autorità Sanitarie della Regione e presidiata da personale medico e paramedico della Croce Rossa.

L'APP

Nel frattempo fa discutere il flop dell'app di tracciamento Immuni, che registra solo 5,3 milioni di download. In base a questi numeri, l'applicazione sarebbe stata scaricata dal 14 per cento della popolazione.

Michela Allegri

