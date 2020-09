IL PERSONAGGIO

ROMA Sono dieci anni che si sfidano per la guida del palazzo di via di Santa Lucia a Napoli, prima uno e poi l'altro, ma alla bella l'eterno rivale non solo lo ha battuto conquistando il secondo mandato consecutivo ma lo ha anche più che doppiato nei consensi. «L'atteggiamento da sceriffo del Covid ha inciso sul risultato», prova a capire Stefano Caldoro, il candidato del centrodestra alla Regione Campania, davanti alle implacabili cifre delle ultime proiezioni Rai. Oltre il 64 per cento degli elettori ha deciso infatti di premiare Vincenzo De Luca, lo sceriffo amato sui social anche da Naomi Campbell, ha deciso la continuità del governo regionale e nello stesso tempo di dare un chiaro segnale politico. Primo che per il Pd non è necessaria l'alleanza fotocopia del governo nazionale con il M5S - i Cinquestelle poi restano al palo con Valeria Ciarambino- e che il candidato era giusto e non doveva essere sostituito con il ministro Costa. Secondo: che a livello locale funziona anche una coalizione vasta - 15 liste tra cui anche una di destra moderata - se è concentrata su un progetto. E significativa è stata Italia Viva come da messaggio di Renzi su Twitter : «Bravo, una grande vittoria».

IL MESSAGGIO

Questo rivendica De Luca che manda messaggi anche al governo nazionale in una conferenza stampa svoltasi in un silenzio religioso. «È un risultato di popolo, una vittoria che va oltre gli schieramenti, che esprime la volontà delle forze sane della Regione e l'orgoglio di Napoli - ha detto il governatore in un rigoroso doppiopetto blu, sempre più istituzionale nella comunicazione seguita dalla Comin&Partner - Un esempio positivo per l'Italia. In Italia è andata crescendo una società tossica - ha proseguito - con un dibattito politico segnato da elementi di aggressività, di imbarbarimento e di calpestamento della dignità umana. Se la politica perde il suo senso umano la politica non vale più niente. Bisogna ritrovare la via di unità di popolo sulle cose necessarie» A cominciare dal «lavoro e dalla battaglia sui fondi Ue - ha scandito De Luca - non ci siano cincischiamenti tardo ideologici sui progetti». E naturalmente dalla lotta al Covid, che ieri ha visto la Campania come l'unica regione a superare i 200 casi. «Non abbiamo un minuto di tempo da perdere, si sta sottovalutando la situazione e invece la seconda ondata è già in atto. È necessaria una nuova politica di rigore». Quella politica che ha fatto lui un'icona anche pop quando durante il lockdown minacciava l'irruzione dei carabinieri armati di lanciafiamme nelle feste di laurea». «Prima del Covid eravamo in vantaggio ma ad incidere è stata Una grande macchina costruita sul consenso, una macchina clientelare» lamenta Caldoro che dal suo 20,8% ammette la necessità di una seria riflessione politica. D'altra parte se De Luca ha fatto il pieno ottenendo i due terzi dei consensi vuol dire che ha pescato nel bacino del centrodestra. Su Caldoro avrebbero pesato una campagna elettorale partita in ritardo, faide interne a Forza Italia e i dubbi della Lega. In serata parla Tajani. «Decine di liste civiche che servivano a raccogliere capibastone, capipopolo e transfughi» «Il centrodestra si è liquefatto in Campania e Caldoro può mandare un cartonato in Consiglio regionale» ha attaccato al vetriolo la candidata sindaco dei Cinquestelle, Valeria Ciarambino, che con l'11,5 % dei consensi avverte «De Luca ha lanciato una opa su Napoli, vuole mettere le mani sulle prossime comunali». Lui intanto si gode il successo - anche personale visto che, secondo i primi dati, si gioca il primato delle preferenze con il Pd con una stima intorno al 17 per cento. E pensa al futuro. Anzi, come recita il suo slogan: Il futuro è già iniziato».

Alessandra Spinelli

