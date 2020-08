IL SERVIZIO

VENEZIA A tre settimane dall'inizio dell'anno scolastico, dev'essere ancora sciolto il nodo del trasporto pubblico locale e ferroviario. A ricordarlo è l'assessore regionale Elisa De Berti: «Ancora centinaia di migliaia di famiglie venete non sanno se i loro figli potranno andare a scuola e con quali mezzi pubblici. Stiamo vivendo una situazione assurda e paradossale, se penso che ad aprile avevo sottolineato formalmente al ministro dei Trasporti la necessità di un stretto coordinamento con il ministro all'Istruzione, per farci trovare pronti per l'inizio delle scuole. Ma, ad oggi, non ho ricevuto nessuna risposta in merito».

LA SOLUZIONE

Com'è noto, il Veneto aveva deciso di mantenere la propria ordinanza, che autorizza la circolazione dei mezzi a pieno carico, a fronte però dell'obbligo di mascherina. La decisione era stata spiegata dal governatore Luca Zaia con la necessità di garantire il servizio ai lavoratori e, in prospettiva, anche agli studenti. Il tema era stato tuttavia oggetto di polemiche a livello nazionale, tanto che era stato abbozzato un tentativo di mediazione fra il Governo e le Regioni, nel quale rientrava anche una proposta tutta veneta. «Dobbiamo pensare ad una soluzione urgente e condivisa altrimenti il sistema imploderà sottolinea l'assessore De Berti e certo non è questo il nostro obbiettivo. Sostengo la soluzione avanzata dal presidente della Regione del Veneto al Comitato tecnico scientifico, affinché si riconoscano i pendolari come una comunità stabile: ciò garantirebbe il trasporto pubblico a tutti gli studenti, anziché a solo un terzo qualora fosse confermata l'ipotesi ministeriale del distanziamento obbligatorio nel trasporto pubblico locale». Nell'incontro di lunedì con il Cts, era emesa la possibilità di un'entrata scaglionata a scuola. «Ipotesi insostenibile commenta la leghista per due motivi. Il primo: come potranno le aziende di trasporto sostenere economicamente più viaggi con lo stesso parco mezzi e personale a disposizione? Il secondo: come faranno ad ammortizzare i costi di questi servizi extra senza nuove risorse a disposizione? Sono soltanto alcuni dei quesiti che abbiamo sottoposto ai ministeri».

LE ASSOCIAZIONI

A proposito delle imprese del settore, sulla questione intervengono appunto anche le associazioni del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico dedicato Agens, Anav e Asstra, chiedendo «un urgente incontro» al Governo, alla Conferenza delle Regioni e all'Anci. «L'inizio dell'anno scolastico è ormai alle porte spiegano i rappresentanti della categoria in una nota congiunta ma ancora non è chiaro a quali condizioni organizzative le aziende del settore dovranno garantire i servizi di trasporto pubblico locale e i servizi di scuolabus. È di tutta evidenza che le misure contenute nel decreto del 7 agosto scorso e le preannunciate linee guida per i servizi di trasporto scolastico dedicato comportino la necessità di prevedere un sostanziale raddoppio dell'offerta dei servizi, condizione oggettivamente molto difficile da realizzare soprattutto in tempi così ristretti e peraltro assai impegnativa anche dal punto di vista economico».

