Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano di Vittorio Veneto L'Azione, mette un po' d'ordine nei rapporti tra Chiesa e comunità omosessuali. Condanna quindi l'esultanza da stadio in Parlamento per l'affossamento del Ddl Zan e la scelta del parroco di San Zenone di celebrare una messa di ringraziamento per la bocciatura del decreto. Episodi, a suo modo di vedere, lontani dai principi della Chiesa.Don Magoga, sono giustificati i...