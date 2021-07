Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA La maggioranza traballa ogni giorno di più, con possibili ripercussioni sul governo. Il terreno di scontro è il ddl Zan. Oggi il centrodestra al Senato voterà contro la calendarizzazione in Aula del provvedimento per il 13 luglio ma Iv, anche se preferirebbe prendere altro tempo, non si metterà di traverso alla richiesta di Pd, Leu e M5s. La conferenza dei capigruppo è prevista per le ore 11. «Troviamo la mediazione e poi...