IL VERTICE

ROMA Il governo al capezzale della scuola stretta d'assedio dall'epidemia. Un vertice serale tra il premier Giuseppe Conte, la ministra all'Istruzione Lucia Azzolina e gli esponenti della maggioranza Dario Franceschini, Roberto Speranza, Alfonso Bonafede e Teresa Bellanova, ha portato alla conferma della linea fin qui seguita dall'esecutivo: scuole materne, elementari e medie aperte e possibilità di didattica a distanza alle superiori. «Ma il meno possibile». E comunque compatibilmente con lo stadio dell'epidemia. Tant'è che i governatori regionali, che hanno il sostegno di Speranza e Franceschini, potranno continuare ad adottare misure restrittive anche nel settore scolastico, come hanno già fatto Michele Emiliano in Puglia ed Enzo de Luca in Campania. E le loro ordinanze non potranno essere impugnate, come invece chiedeva l'Azzolina.

A chiedere il vertice era stata proprio la ministra della Scuola, al grido: «Le scuole vanno tenute aperte». Ma l'allarme per l'impennata dei contagi ha dato forza alla linea del rigore e della massima prudenza incarnata da Speranza e Franceschini. E dunque le ordinanze di De Luca ed Emiliano non verranno impugnate.

