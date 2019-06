Dazi, tregua Usa-Cina Ripartono i negoziati Trump apre su Huawei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVATregua nella guerra dei dazi e ripresa del negoziato economico e commerciale bilaterale. È questo il succo dell'accordo raggiunto ieri tra Xi Jinping e Donald Trump a margine della seconda e ultima giornata del G20 di Osaka. Nella metropoli giapponese le delegazioni cinese e statunitense si sono ritrovate attorno a un tavolo per 80 minuti per provare a limitare i danni del conflitto scatenato un anno fa dall'Amministrazione repubblicana: la serie di tariffe varate da Washington ufficialmente per riequilibrare l'interscambio con...