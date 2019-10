Dazi, maxi stangata da 7 miliardi per la Ue oggi verdetto del Wto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK È solo una questione di ore: una pioggia di dazi sta per abbattersi sulle esportazioni europee verso gli Usa, e l'agroalimentare italiano si trova al centro di una bufera miliardaria che penalizzerà pesantemente i prodotti del made in Italy. Gli occhi sono puntati su Ginevra, dove l'Organizzazione mondiale per il commercio sta per emettere un giudizio nell'annosa disputa tra i due partner sui sussidi concessi ai rispettivi comparti aeronautici.LA DISPUTAIl 13 di settembre il Wto ha già accettato la tesi avanzata dagli Usa,...