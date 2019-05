Dazi, la guerra Usa-Cina appesa alle mosse di Xi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIANEW YORK I venti di guerra commerciale ieri sono tornati a spazzare le piazze finanziarie, da Shanghai all'Europa fino a New York. La minaccia di un affondo da parte degli Usa contro la Cina, con l'intero pacchetto delle importazioni tassato al 25% dall'amministrazione guidata da Donald Trump, ha prodotto perdite record per un solo giorno in Asia (-5,5% a Shanghai e -7,3% a Shenzhen). A dieci mesi dal suo inizio, la guerra dei dazi tra le due maggiori potenze del mondo grava negli Usa con un 10% di imposte su 50 miliardi di valore...