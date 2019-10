Dazi e contributi alla Nato scontro Mattarella-Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITA NEW YORK Accolto con amicizia, riconosciuto come «un uomo molto influente e un grande alleato», Sergio Mattarella ha dovuto comunque navigare acque turbolente ieri alla Casa Bianca. Nella sua seconda visita ufficiale a Washington da presidente, Mattarella si è trovato al fianco di un Donald Trump innervosito dalle procedure di impeachment in corso alla Camera e deciso a utilizzare la visita dell'alleato per tenere banco.I due capi di Stato si sono scambiati cordialità, ma è stato chiaro che «l'ottima conversazione», come Trump...