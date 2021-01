VENEZIA La critica politica finisce nelle aule giudiziarie. Azienda Zero ha deciso di intraprendere le vie legali contro un comunicato del movimento Il Veneto che vogliamo, il quale a ridosso di Natale aveva posto questa domanda: «Per restare in zona gialla il Veneto ha manipolato i dati sulla pandemia?». Il dubbio era stato chiarito dai vertici della Regione, ma l'ente ha deciso di procedere comunque, ravvisando nel testo «gli elementi costitutivi del reato di diffamazione aggravata», come si legge nella delibera del commissario Patrizia Simionato. La nota del 22 dicembre era stata firmata da Carlo Cunegato (consigliere a Schio) e Vania Trolese (assessore a Camponogara), entrambi candidati alle Regionali nella lista di Arturo Lorenzoni. I due esponenti avevano affermato che quando un addetto del Sisp digitava i nomi dei soggetti contagiati nell'attività di biosorveglianza, «accanto all'esito del tampone compariva la voce asintomatico, voce che avrebbe dovuto essere inserita dall'operatore stesso e non comparire di default per i soggetti positivi». Secondo gli attivisti, ciò avrebbe avuto l'effetto di «sottodimensionare i dati reali sull'andamento dell'epidemia», abbassando l'Rt. L'indomani Francesca Russo, direttore della Prevenzione, aveva replicato: «Per qualche giorno c'è stato un ritardo nel caricamento dei dati». Poi però il dg Luciano Flor ha segnalato quelle critiche a Simionato, che ha conferito un mandato all'avvocato Fabio Pinelli «per la tutela delle ragioni di Azienda Zero, ente di governance del Ssr, e della sua immagine, unitamente a quella dell'intero Servizio sanitario regionale». (a.pe.)

