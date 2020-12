L'ANALISI

Lettera al Gazzettino del professor Davide Bassi, già ordinario di Fisica sperimentale ed ex rettore dell'Università di Trento, vicepresidente dell'Università della Svizzera italiana e consigliere dell'Istituto italiano di tecnologia: «Buonasera, noto che oggi il Veneto emerge come la Regione con il numero assoluto di contagi più alto. Temo che si tratti solo di una distorsione dovuta al fatto che il Veneto, per quanto mi risulta, comunica tutti i positivi, sia quelli verificati con tamponi molecolari che con tamponi antigenici. Molte Regioni, seguendo la strada tracciata dal Trentino fin dall'inizio di novembre, comunicano solo i positivi molecolari e si guardano bene dal confermare con tampone molecolare i positivi antigenici. Queste persone fanno il tampone molecolare solo dopo 10-15 giorni. La maggior parte di loro nel frattempo è tornata negativa e così sfugge alle statistiche. In questo modo il Trentino ha fatto sparire oltre la metà dei nuovi positivi trovati a novembre. Il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di Sanità sono informati del fatto, ma fanno finta di niente. Tra l'altro i positivi antigenici sono in gran parte sintomatici e, togliendoli dalle statistiche, si altera pesantemente anche la stima dell'indice Rt».

Dall'inizio dell'epidemia, Bassi aggiorna pressoché quotidianamente il blog I numeri al tempo del Coronavirus, nella consapevolezza che «non tutti possiedono gli strumenti per analizzare in modo dettagliato» le cifre fornite dalle autorità sanitarie. Gli chiediamo allora di aiutarci a comprendere cosa stia accadendo, ora che «le cronache nazionali parlano del Veneto come di una sorta di epicentro della seconda ondata pandemica», come annota lo stesso docente. «Per cercare di capire meglio cosa stia succedendo spiega ho provato a confrontare i dati di quest'ultima settimana per tre territori vicini: Veneto, Trentino ed Alto Adige. Considerato che il numero dei contagi può essere facilmente manipolato, forse è meglio confrontare parametri legati agli effetti della pandemia. Ho scelto tre indicatori, tutti normalizzati rispetto ad un campione di 100.000 abitanti: ricoverati nei reparti Covid, ricoverati in Terapia intensiva e decessi settimanali».

Bassi mostra tabelle e grafici relativi al periodo che va dal 3 al 9 dicembre, osservando che per l'Alto Adige non emergono particolari anomalie. «Si nota invece un paradosso evidente: il Trentino che, secondo i dati ministeriali risulterebbe avere un livello di contagi più o meno pari alla metà del Veneto, cioè 231,5 contro 457,8, in realtà è il territorio con più contagi, perché se ai tamponi molecolari sommiamo anche i test rapidi, arriviamo a 513,1. Coerentemente con questo fatto, il Trentino mostra valori decisamente più preoccupanti sul piano clinico rispetto al Veneto: i ricoveri in area non critica sono 79,6 contro 52, quelli in Terapia intensiva 8,9 contro 6,5, i decessi settimanali 13 contro 10,5. La cosa assurda è che, a partire dallo scorso 3 dicembre, le Regioni e le Province autonome sono obbligate a fornire al Ministero della Salute i dati sui contagi completi, quindi molecolari e antigenici. Dove finiscano questi dati, è un mistero molto ben custodito». Per cercare di saperne di più, Bassi ha scritto un'email al ministro Roberto Speranza, al presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e al presidente del Consiglio superiore di sanità Carlo Locatelli. «La posta certificata riferisce l'esperto dimostra che la mia lettera è arrivata a destinazione, ma nessuno mi ha risposto. Un po' come quando leggo che il governatore Luca Zaia chiede che il bollettino nazionale della Protezione civile contenga anche il dato relativo ai test rapidi, visto che comunque da una settimana c'è l'obbligo per tutti di comunicarlo. Invece non cambia niente. Non so se è colpa della burocrazia, della disattenzione o della volontà: so solo che, da esperto di numeri. non posso ignorare queste discrepanze».

Bassi evidentemente conosce bene la situazione del suo territorio e ha analizzato dettagliatamente quella. «Ma non credo puntualizza che il Trentino sia l'unico esempio di furbizia statistica, di cui il Veneto sta pagando il conto. E trovo scandaloso che Ministero e Iss facciano finta di niente. Questo produce un forte effetto sulla valutazione dell'indice di trasmissione del contagio Rt e di molti altri parametri che vengono utilizzati per attribuire alle diverse Regioni e Province autonome il livello di allerta giallo/arancio/rosso. Purtroppo però poi i dati dei ricoveri e dei decessi ci mettono davanti alla dura realtà».

