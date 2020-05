LA PIATTAFORMA

VENEZIA Solo un ingegnere poteva pensare a un sistema telematico di biosorveglianza, capace di tenere sotto controllo i dati del contagio, ricostruire le relazioni delle persone positive e monitorare l'andamento dell'epidemia sul territorio. Difatti a porre la necessità di tradurre l'emergenza sanitaria in modelli matematici di previsione e prevenzione, fin dalla drammatica sera del 21 febbraio, è stato Gianpaolo Bottacin, assessore veneto alla Protezione Civile: «Sapere prima quello che ci aspetta, pur ovviamente con dei margini di incertezza, è fondamentale per pianificare le azioni da mettere in campo, com'era successo anche con Vaia». Ecco allora che Engineering, colosso della digitalizzazione che conta 12.000 professionisti in 65 sedi nel mondo, ha sviluppato per la Regione e per Azienda Zero il cervellone Eng-DE4Bios: «Siamo partiti il giorno dopo Vo' con un gruppetto di sei-sette analisti, ma poi le esigenze di complessità e velocità della crisi hanno richiesto un'implementazione della piattaforma tale da poterla ora davvero considerare centrale nella gestione della fase 2», spiega Arianna Cocchiglia, direttore Healthcare innovation and partnership della multinazionale.

POLITICA E INFORMATICA

Ormai è nota la filosofia del modello Veneto, basato sulle tre T: testare (i casi), tracciare (i contatti) e trattare (i malati), Quello che finora non era stato svelato è il funzionamento del braccio informatico su cui si sono innervate le decisioni politiche. «Per esempio il piano sanitario spiega Bottacin con il quasi raddoppio dei letti di Terapia Intensiva, l'attivazione di quasi tremila posti letto in più e il ripristino di cinque ospedali dismessi, per garantire in anticipo la capacità di fronteggiare il picco che si stava prospettando. Ma anche la valutazione sull'effetto delle misure di restrizione e quarantena, ben sapendo che ogni positivo isolato è un fronte in meno nell'espansione del contagio. Per fare tutto questo serve una mole enorme di dati».

IL SERVIZIO

Ecco allora il servizio che ha permesso di integrare, armonizzare e sincronizzare informazioni provenienti da fonti diverse e in formati differenti, dandone una vetrina unica e aggiornata per le varie categorie. Così i medici di base e del lavoro hanno una vista dei loro assistiti che hanno effettuato i tamponi, con il risultato e una rapida geolocalizzazione sulla mappa. Le task-force della Regione e delle aziende sanitarie visualizzano, rispettivamente nell'intero Veneto e nei singoli territori di competenza, i dati aggregati sugli esiti dei test molecolari e sierologici svolti, con possibili estrapolazioni per Comune e per Ulss, ma anche l'analisi sul contesto demografico della popolazione esaminata o infetta, le curve di evoluzione dell'epidemia, la mappa navigabile con la georeferenziazione dei casi positivi aggregati per incidenza territoriale. «Dati già in capo a Regione e Ulss per motivi di cura», specificano da Engineering, garantendo che la privacy viene rispettata attraverso livelli differenziati di accesso: il medico di famiglia può conoscere nome e cognome del proprio paziente positivo, il tecnico regionale sa solo che c'è un caso. «Tutto ciò afferma Lorenzo Gubian, direttore informatico del servizio sanitario regionale ci ha permesso di mettere in atto azioni preventive per governare il sistema di emergenza, evitando ulteriori infezioni, contenendo il numero di persone che muoiono e soprattutto salvando vite umane».

LA RIAPERTURA

Con la riapertura che scatterà gradualmente da domani, la piattaforma servirà però sempre più ad andare al di là della raccolta dati, potenziando le funzioni finora utilizzate per controllare la diffusione del virus nel territorio e per ricostruire la trama epidemiologica dei contatti. «Nella fase 1 sottolinea Cocchiglia è stato fondamentale tenere sotto controllo l'insorgenza dei focolai, sia in cluster riconosciuti come le case di riposo, sia in ambienti privati come i condomìni. Con la ripresa delle attività produttive, diventa cruciale la sorveglianza sanitaria sui lavoratori, per intervenire con isolamenti mirati senza mettere di nuovo in lockdown tutto il Veneto. La piattaforma permette appunto di monitorare in maniera capillare e in tempo reale l'intero territorio, arrivando anche a nuclei specifici di singole aziende e famiglie». Un'avanguardia veneta a cui ora molti guardano con interesse, annuncia Paolo Pandozy, amministratore delegato di Engineering: «Eng-DE4Bios ha dimostrato una flessibilità e velocità di implementazione tale che sono molti in Europa e Oltreoceano i Paesi che stanno valutandone l'applicazione».

Angela Pederiva

